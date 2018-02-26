Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

Муниципальное образование в пределах Москвы, где продается самое дешевое жилье со столичной пропиской, — поселение Кленовское. Квадратный метр там стоит в среднем 69 тысяч рублей, среднестатистическая квартира — 3,4 миллиона рублей. Район расположен далеко за пределами МКАД, на присоединенных территориях, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в «Дом» в понедельник, 26 февраля.

Аналитики портала составили рейтинг всех районов Москвы по стоимости квартир. Для исследования были взяты данные первичного и вторичного рынков недвижимости, сегмент элитного жилья не учитывался.

Выяснилось, что самые дешевые московские квартиры продаются в поселениях Кленовское, Новофедоровское, Щаповское, Михайлово-Ярцевское, Марушкинское — в них средняя стоимость квадратного метра недвижимости не превышает 80 тысяч рублей. В поселках Киевский, Филимонковское, Воскресенское, Вороновское и Роговское «квадрат» можно купить за 82-91 тысячу рублей.

Десятку районов с самыми дорогими квартирами возглавил Арбат. Квадратный метр в этом старомосковском месте оценивается в 439 тысяч рублей, а среднестатистическая квартира — в 33,7 миллиона рублей. Несколько дешевле жилье в Хамовниках и на Якиманке — 27,2 миллиона и 26,9 миллиона за квартиру в среднем соответственно. В топ-10 также попали Замоскворечье, Тверской, Пресненский, Красносельский, Мещанский, Басманный районы и Раменки.

В среднем квадратный метр жилья в Москве, по подсчетам «Мира квартир», сейчас стоит 203,7 тысячи рублей, квартира — 10,7 миллиона рублей.

Самая дорогая квартира в столице, согласно ранее опубликованным данным, оценивается в 3,58 миллиарда рублей. По такой цене выставлен на продажу двухуровневый пентхаус площадью 1,2 тысячи квадратных метров, расположенный на верхнем этаже гостиницы «Москва».