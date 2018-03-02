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Курс доллара и евро на 2 марта
Банки.ру
2 марта 2018
Фото:
ФБА "Экономика сегодня"
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 марта, составляет 56,4334 рубля. Официальный курс евро — 68,8826 рубля.
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