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Курс доллара и евро на 2 марта
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Курс доллара и евро на 2 марта 

Банки.ру 2 марта 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 марта, составляет 56,4334 рубля. Официальный курс евро — 68,8826 рубля.
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