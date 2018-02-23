Дом с квартирами бывших президентов Латвии оказался развалинами

Риге дом по адресу ул. Бривибас, 38, где находятся квартиры двух экс-президентов Латвии , признали «развалинами категории Б», сообщает Delfi.

Эксперты обнаружили, что повреждена и находится в плохом техническом состоянии часть фасада здания. Это означает, что надо демонтировать часть элементов фасада, но жильцы на общем собрании отказались делать это.

Теперь собственникам квартир, в том числе латвийскому правительству придётся платить повышенную ставку налога на недвижимость в размере 3%.

Зачисление 13-й квартплаты

Как выявить обман ЖКХ Согласно законодательству республики, после истечения полномочий бывший президент Латвии получает право на пожизненное пользование квартирой. Жилплощадь считается собственностью государства, и поэтому министерство финансов оплачивает все счета и поддерживает квартиру в надлежащем для использования состоянии.

В доме на Бривибас, 38, который находится напротив здания правительства Латвии, поселились Вайра Вике-Фрейберга и Гунтис Улманис. Когда ушёл с поста Валдис Затлерс , свободных квартир в нём уже не было, а Андрис Берзиньш и вовсе не претендовал на бесплатную квартиру от государства.

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