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Дом с квартирами бывших президентов Латвии оказался развалинами
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Дом с квартирами бывших президентов Латвии оказался развалинами 

Мир24 23 февраля 2018
Фото: Мир24
В Риге дом по адресу ул. Бривибас, 38, где находятся квартиры двух экс-президентов Латвии, признали «развалинами категории Б», сообщает Delfi.
Эксперты обнаружили, что повреждена и находится в плохом техническом состоянии часть фасада здания. Это означает, что надо демонтировать часть элементов фасада, но жильцы на общем собрании отказались делать это.
Теперь собственникам квартир, в том числе латвийскому правительству придётся платить повышенную ставку налога на недвижимость в размере 3%.
Зачисление 13-й квартплаты
Как выявить обман ЖКХ  Согласно законодательству республики, после истечения полномочий бывший президент Латвии получает право на пожизненное пользование квартирой. Жилплощадь считается собственностью государства, и поэтому министерство финансов оплачивает все счета и поддерживает квартиру в надлежащем для использования состоянии.
В доме на Бривибас, 38, который находится напротив здания правительства Латвии, поселились Вайра Вике-Фрейберга и Гунтис Улманис. Когда ушёл с поста Валдис Затлерс, свободных квартир в нём уже не было, а Андрис Берзиньш и вовсе не претендовал на бесплатную квартиру от государства.
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