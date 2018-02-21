«Большие планы?»: Елизавета ІІ арендовала участок в центре Киева

Королева Великобритании Елизавета ІІ продлила аренду расположенного в центре Киева участка земли. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Киевский городской совет.

По данным телеканала, аренду участка, предназначенного для посольства Канады на Украине, продлили на 49 лет. «Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара», — говорится в решении городского совета.

Речь идет о земельном участке, расположенном по адресу улица Костельная, 13-а. По предварительным расчетам, нормативно-денежная оценка (основа для расчета налогов, сборов и арендной платы) составляет 11 миллионов гривен (около 22,7 миллиона рублей). Арендная плата в месяц составит 568 тысяч гривен (примерно 1,2 миллиона рублей).