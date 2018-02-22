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Госдума продлила дачную амнистию
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«Дачную амнистию» продлили 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы продлили срок действия так называемой «дачной амнистии», сообщает РИА Новости.
Сегодня нижняя палата парламента единогласно и без обсуждения приняла соответствующий законопроект в окончательном чтении.
Как ранее сообщал в своей пояснительной записке автор законопроекта Павел Крашенинников, его инициатива продлит до 1 марта 2020 года срок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке, например, без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
«Дачная амнистия» впервые была введена в 2006 году, так как некоторые владельцы земельных участков из-за отсутствия необходимых документов или их несоответствия законодательству не могли оформить права на свои жилые дома, дачи и другие объекты. «Дачная амнистия» продлевалась уже дважды — в 2009-м и 2015 годах.
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