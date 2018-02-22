Госдума продлила дачную амнистию

«Дачную амнистию» продлили

Сегодня нижняя палата парламента единогласно и без обсуждения приняла соответствующий законопроект в окончательном чтении.

Как ранее сообщал в своей пояснительной записке автор законопроекта Павел Крашенинников , его инициатива продлит до 1 марта 2020 года срок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке, например, без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Дачная амнистия» впервые была введена в 2006 году, так как некоторые владельцы земельных участков из-за отсутствия необходимых документов или их несоответствия законодательству не могли оформить права на свои жилые дома, дачи и другие объекты. «Дачная амнистия» продлевалась уже дважды — в 2009-м и 2015 годах.