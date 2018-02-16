«Дачную амнистию» хотят продлить

В Госдуму внесли проект о продлении сроков «дачной амнистии» на два года

"Законопроект направлен на продление сроков оформления в упрощенном порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года", — говорится в пояснительной записке к документу. Государственную думу внесен законопроект о продлении сроков действия "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"При этом согласно градостроительному законодательству оформление разрешительной документации не требуется для строительства садовых домов. Таким образом, с 1 марта 2018 года возникнет ситуация, при которой владельцы жилых домов будут поставлены в неравные условия", — говорится в пояснительной записке. Кроме того, он отмечает, что при отсутствии указанного документа объекты индивидуального жилищного строительства будут иметь признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке, что осложнит их введение в гражданский оборот.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит гражданам оформлять в существующем упрощенном порядке свои права на объекты индивидуального жилищного строительства, что "послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов индивидуального жилищного строительства и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора".