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«Дачную амнистию» хотят продлить
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В Госдуму внесли проект о продлении сроков «дачной амнистии» на два года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Государственную думу внесен законопроект о продлении сроков действия "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект направлен на продление сроков оформления в упрощенном порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года", — говорится в пояснительной записке к документу.
Автор проекта, глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечает, что с 1 марта 2018 года оформление прав на объекты индивидуального жилищного строительства будет происходить в общем порядке, что осложнит правообладателям процесс оформления.
Кроме того, он отмечает, что при отсутствии указанного документа объекты индивидуального жилищного строительства будут иметь признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке, что осложнит их введение в гражданский оборот.
"При этом согласно градостроительному законодательству оформление разрешительной документации не требуется для строительства садовых домов. Таким образом, с 1 марта 2018 года возникнет ситуация, при которой владельцы жилых домов будут поставлены в неравные условия", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит гражданам оформлять в существующем упрощенном порядке свои права на объекты индивидуального жилищного строительства, что "послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов индивидуального жилищного строительства и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора".
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