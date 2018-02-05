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Грудинин высказался о доме в Испании
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Грудинин рассказал о вилле в Испании, подчеркнув, что его дети «хотят свободы» 

ФБА «Экономика сегодня» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал о своем отношении к заграничной недвижимости своих детей.
Напомним, что ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что у семьи Грудинина есть трехэтажный коттедж с бассейном в Испании в паре кварталов от моря. Журналисты отметили, что дом общей стоимостью 54,54 млн рублей, записан на имя Антона, сына Грудинина, занимающего должность начальника отдела аренды ЗАО "Совхоз имени Ленина", и невестку.
>> Семья Грудинина купила дом в Испании
Грудинин подчеркнул, что не вмешивается в дела своих детей.
"Они взрослые люди, они занимаются бизнесом, у них хорошие доходы", — отметил он, заявив, что не намерен указывать им.
Бизнесмен также добавил, что никто не может что-то запрещать детям, которые "хотят свободы". По его мнению, это поймет любой родитель, пишет "Федеральное агентство новостей".
"Пусть мои дети будут свободными людьми в свободной стране и делают, что они хотят, но не нарушают закон", — поделился Грудинин своим отношением к покупке дома.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
СМИ: семья Грудинина приобрела дом в Испании за 54,5 млн рублей Журналисты узнали про схему Грудинина по отъему жилья у своих же сотрудников «Лахта Центр» вырос до финальной высоты
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