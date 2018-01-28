ЦБ упростит рефинансирование ипотеки

Банки могут не бояться реструктурировать ипотеку своим хорошим заемщикам с целью снижения ставки — Центробанк не будет требовать создавать повышенные резервы по таким кредитам, рассказал в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов

Реструктуризация влечет дополнительные резервы. А рефинансирование в большинстве случаев банки предлагают только чужим клиентам. Ссуды, предоставленные банком для погашения действующего кредита, не могут быть включены в портфель однородных ссуд, объяснял представитель « Абсолют банка », и обслуживание долга по ним оценивается более строго.

Особенно острой эта проблема стала сейчас, когда ставки в целом на рынке падают, ипотека дешевеет — люди хотят перезанять на более выгодных условиях.

Около 250 млрд руб., т. е. четверть ипотечного портфеля ВТБ , могли бы быть рефинансированы в других банках, говорил в декабре зампред правления госбанка Анатолий Печатников. «Это та клиентская база, которая, по нашему мнению, имеет избыточно высокие ставки», — рассказывал он. Чтобы удержать клиентов, банк планировал запустить программу рефинансирования ипотеки для своих заемщиков — клиентам с дорогими кредитами банк предложит снижение ставки.

Банки преувеличивают последствия того, что предложат своим клиентам более низкие ставки, говорит Лобанов. В договорах с клиентами можно сразу прописать, что в случае падения ключевой ставки ЦБ ставка по кредиту тоже снижается, указывает он. А если такой опции в соглашении нет, банки могут не ухудшать категорию качества кредита, обосновав такое решение. Эти решения нужно лишь грамотно оформлять, и не задним числом, подчеркнул Лобанов.

Реструктурированные кредиты в любом случае привлекают внимание регулятора, аудиторов и рейтинговых агентств, поскольку банки могут злоупотреблять своим правом не относить ссуды к низкой категории качества, говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков . Реструктуризация кредитов на условиях, благоприятных заемщику, рассматривается регулятором как ухудшение качества ссуды, настаивает руководитель практики управления рисками ФБК Роман Кенигсберг . Банкам приходится это делать, продолжает он, потому что иначе клиент может рефинансировать кредит по низкой ставке в другом банке. Многие банки еще в начале 2000-х гг., когда ставки тоже снижались, начали прописывать в договорах условия об уменьшении процентов при падении ключевой ставки, напоминает он. Другое дело, что, возможно, в 2014–2015 гг. некоторые банки ориентировались на рост ставок и, выдавая кредиты, эти пункты не включали, чтобы обезопасить себя от последующего снижения, говорит Кенигсберг. Он считает, что ЦБ готов сейчас менее формально подходить к таким кредитам и смотреть на реальные мотивы, которые движут банками.

Вадим Пахаленко. И все же банкам нужны четкие правила от ЦБ, как рефинансировать кредит без ухудшения его качества, указывает директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка

Представитель Сбербанка говорит, что у госбанка в договорах пункта о пропорциональном снижении ставок нет и внедрять такие соглашения он не планирует. «В перспективе переход на плавающую ставку может стать одним из способов, который исключит необходимость рефинансирования», — сказал представитель ВТБ, добавив, что госбанк хочет упростить рефинансирование для клиентов.