Ростуризм составил «черный список» отелей

В ближайшее время Ростуризм обнародует "черный список" отелей, завышающих цены на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил руководитель ведомства Олег Сафонов.

Похожая история, напомнил он, с резким повышение цен уже была на российских курортах, когда временно прекратились продажи путевок в Турцию и Египет. По этому пути тогда пошло немало отельеров. Они посчитали, что туристам деваться все равно некуда, приедут и заплатят.

"Мы совместно с региональными властями и участниками рынка стали проводить системную работу, нацеленную на предотвращение необоснованного повышения цен и недопущение причинения ущерба имиджу российского туризма, — рассказал Сафонов. — И в ключевых курортных регионах, в частности в Сочи, тенденцию удорожания отдыха во многих случаях удалось переломить. Надеюсь, что ситуацию с отелями в городах-организаторах чемпионата мира по футболу мы тоже изменим. Тем более что существует постановление правительства о предельной стоимости гостиничных услуг. Мы проводим работу совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором".