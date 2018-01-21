Россияне не могут скопить на квартиру

Россияне прекращают оплачивать недвижимость полностью и переходят на ипотеку. Статистика показывает, что доля покупок со 100% оплатой стремительно снижается, а доля покупок в кредит бьет рекорды, сообщают «Вести».

>> Россиянам предложили увеличить налоги

В Группе ЛСР доля продаж с ипотекой в прошлом году увеличилась на 9% и составила 47%. В Москве данный показатель еще выше и доля ипотечных сделок варьируется от 25% до 90%.

При этом многие дольщики, купившие квартиру в рассрочку, также переходит на ипотеку. Похожий тренд зафиксирован и в других компаниях. В ФСК "Лидер" говорят, что доля сделок с полной оплатой из собственных средств сократилась почти в два раза по сравнению с уровнем 2015 г. Ранее этот показатель составлял около 39% от объема продаж, а по итогам прошлого года уменьшился до 20%.

При этом доля продаж в кредит выросла и на объектах бизнес-класса. Например, в ЖК «Дом Серебряный Бор» в ипотеку продается около 40% квартир.

По данным ЦБ, если в декабре 2016 г. ипотечные кредиты выдавались в среднем по 12,23%, то сейчас их стоимость упала до 9,8%. Как следствие, объем займов в прошлом году превысил 1 трлн рублей.

Участники рынка считают, что ипотечное кредитование сохранит статус главного драйвера продаж. По прогнозам Capital Group, в 2018 году доля ипотечных сделок продолжит увеличиваться во всех сегментах рынка.