Москвичи массово скупают недостроенное жилье

Жители столичного региона массово скупают недостроенное жилье

В прошлом году в столичном регионе резко вырос спрос на квартиры, находящиеся на средней стадии строительства. Интерес к таким проектам в традиционных границах Москвы увеличился на 10%, в Новой Москве — почти вдвое, а в Подмосковье — в 13 раз, говорится в исследовании "ИНКОМ-Недвижимость".

Покупатели предъявляют столь высокий интерес именно к объектам стандарт— и комфорт-класса. Средняя стадия строительства — этап, на котором на площадке идет монтаж этажей.

У покупателей традиционно велики опасения недостроя, люди желают видеть динамику строительства и поэтому выбирают жилье уже на этапе возведения этажей, объяснят руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

"Разница стоимости лотов на уровне котлована и на средней стадии строительства невелика, разумнее выбирать те ЖК, где активно ведется возведение корпусов", — говорит эксперт.

По его словам, число сделок с жильем, на стадии возведения этажей в Москве в прошлом году выросло с 35% до 45%, в в ТиНАО с — 41% до 73%, а в области, если год назад такие квартиры приобретали всего 6% покупателей, то сейчас 78%.

Если популярность квартир в новостройках на средней стадии строительства за год выросла, то на стадии котлована, напротив, снизилась. Покупкой квартир на стадии котлована в Новой Москве сейчас интересуется 21% против 52% годом ранее. В границах старой Москвы этот показатель равен 10%, что в три раза ниже прошлого года, в Подмосковье — 12% против 94% годом ранее.

Что касается квартир высокого уровня готовности, то они также стали более востребованными за год. Если год назад в Подмосковье такие квартиры практически не интересовали покупателей, то сейчас они популярны у 10%. В Москве интерес к ним вырос с 28% до 45%.

Рост интереса к готовому жилью в Москве отметили и в "Метриум Групп". В прошлом году количество клиентов, рассматривающих исключительно готовое жилье, либо объекты на финальной стадии строительных работ увеличилось с 35% до 42%. При этом, по данным компании, во втором полугодии вырос интерес к столичному жилью на этапе котлована: с 15% до 18%.

Эксперты объясняют изменения покупательских предпочтений влиянием нескольких факторов. Во-первых, покупатели стремятся минимизировать собственные риски.

"Многие потенциальные клиенты действительно обеспокоены возможной нестабильностью в девелопменте, и стараются подобрать максимально готовое жилье, минимизируя риски "заморозки" того или иного проекта", — говорит управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

Кроме этого, влияние оказывает и ужесточение законодательства, в том числе, предстоящее вступление в силу поправок к 214-ФЗ.

Во-вторых, выросло и само предложение квартир на стадии монтажа этажей и готового жилья. Например, число готовых проектов в масс-маркете, по информации "ИНКОМ-Недвижимость", выросло в границах старой Москвы с 26% до 42%, а на этапе котлована, напротив, сократилось с 34% до 12%.

Кроме этого, в последние годы произошло сокращение разницы между ценой квартиры на этапе котлована и готовым жильем. По данным "ИНКОМ-Недвижимость", если раньше речь шла о 20% ценовой разницы между квартирами на этапе котлована и готовой, то сегодня этот разрыв заметно снижается.

Директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов рассказывает, что покупатель, приобретая квартиру на этапе котлована, может сэкономить порядка 15%.

"Разница в цене квартиры на стадии котлована и уже в готовом доме составляет 20-30%. Данное значение не менялось на протяжении последних трех лет", — говорит Мария Литинецкая.

При этом, до кризиса 2014 года разница доходила до 40%, добавила эксперт.

Эксперты считают, что в ближайшее время тренд, связанный с увеличением интереса к квартирам средней стадии и готовым, будет усиливаться, так как темпы и объемы строительства опережают темпы и объемы продаж.

Сами девелоперы не заметили особых изменений в предпочтениях покупателей в прошлом году. Спрос на квартиры на этапе котлована не изменился, говорит директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов.

"Те, кто хотел сэкономить и купить жилье на старте проекта, все также покупали квартиры (30%), ну а те, кто не доверяет застройщикам, до сих пор стараются приобрести квартиру на финальных этапах строительства или же после сдачи дома в эксплуатацию, но таких меньшинство", — отмечает топ-менеджер.

При этом, по его словам, сейчас намечается тенденция увеличения разницы стоимости квартир на старте продаж и уже готовых квартир.

"Учитывая, что период спада цен на первичную недвижимость уже прошел, цены начали расти, а соответственно начала расти и разница. Согласно статистическим данным специалистов ГК "Гранель" на сегодняшний день рост цен составил порядка 4%", — добавил он.