Названы владельцы самых дорогих квартир в Москве

РБК назвал имена покупателей самой дорогой недвижимости в Москве

Как пишет РБК со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Kalinka Group, 2,4 млрд рублей стоили два таунхауса площадью по 450 кв. м в жилом комплексе Noble Row в районе Остоженки. В частности, в здании по адресу Коробейников переулок, 1/5, согласно Единому госреестру недвижимости, зарегистрирована жилплощадь Дмитрия Владимировича Конова и Ларисы Дмитриевны Белобровой.

Кроме того, в прошлом году была приобретена квартира площадью около 900 кв. м в жилом комплексе Cloud Nine на Большой Полянке, квартира площадью 327 кв. м в комплексе Bunin на Плющихе, а также апартаменты площадью 378 кв. м в жилом комплексе Mon Cher на Большой Якиманке.

Стоимость недвижимости в Cloud Nine эксперты оценили в 1,2 млрд рублей, в Bunin — в 345 млн рублей, апартаменты в Mon Cher — в 355 млн рублей.

Апартаменты в жилом комплексе Mon Cher приобрела Татьяна Дмитриевна Орлова, полная тезка бывшей совладелицы и дочери основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», Петербург обогнал Москву по росту цен на жилье.