Названа стоимость аренды 100 самых дорогих квартир Москвы

Эксперты назвали среднюю стоимость аренды сотни самых дорогих квартир в Москве

Средняя стоимость аренды в 100 самых дорогих квартирах Москвы составляет$23 600 в месяц, подсчитали эксперты компании Savills. Аналитики компании уточняют, что с начала 2017 г. этот показатель вырос на 12%.

По данным компании, больше всего дорогих квартир из первой сотни сдается в районе Арбата-Кропоткинской (29 квартир). Значительное число дорогих объектов предлагается в Тверском районе (19 объектов), а также в Замоскворечье и в районе Краснопресненской (по 12 квартир).

Индекс PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index) рассчитывается как средневзвешенная арендная ставка в 100 самых дорогих квартирах, предлагаемых в аренду в Москве.

Также сегодня международное консалтинговое агентство ECA International опубликовало исследование, в котором Москва оказалась на второй позиции в числе самых дорогих городов Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев. По результатам исследования, стоимость аренды четырехкомнатной квартиры (три спальни плюс гостиная или столовая) без мебели в одном из лучших районов Москвы составляет в среднем $5081 в месяц. По этому показателю российская столица уступает лишь Лондону — аналогичная квартира в центре британской столицы обойдется в $6648. В первой пятерке рейтинга также находится Цюрих ($4673), на четвертом Женева ($4555), на пятом — Стамбул ($3951).