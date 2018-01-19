Номер на миллион: какие цены готовят отели к ЧМ-2018

Номер на миллион: какие цены готовят российские отели к ЧМ

Правительство установило максимальную стоимость проживания в отелях тех городов, где пройдут матчи чемпионата мира, еще два года назад. Действие правила предельной цены начинается за месяц до даты первого матча, а заканчивается через месяц после последнего матча, то есть с 14 мая по 15 августа.

Максимальная цена проживания в отелях рассчитана с учетом средней стоимости гостиниц на территории данного региона, прогнозов инфляции, а также ожидаемого повышения спроса в данный период. Самые дорогие номера, естественно, будут в Москве и Санкт-Петербурге. В столице предельная стоимость самых дорогих апартаментов класса Suite в пятизвездочных отелях не должна быть больше 650 тысяч рублей в сутки, аналогичных в Петербурге — до 700 тысяч рублей.

В остальных регионах цены значительно ниже. Так, в Мордовии, например, максимальная стоимость проживания не превышает 264 тысяч рублей в сутки. В Татарстане за самые дорогие апартаменты придется выложить не больше 85 тысяч рублей.

Однако максимальная цена также может варьироваться как в сторону повышения, так и понижения в зависимости от дополнительных услуг, объяснила гендиректор гостинично-консалтинговой компании Hospitality Incom Consalting Елена Лысенкова:

— Например, VIP-встреча в аэропорту может стоить 100 тысяч рублей, если вы готовы столько заплатить. Проживание должно стоить столько, сколько указано в законе.

— Но при этом может получиться так, что гостиница откажется продавать какой-нибудь VIP-номер без предоставления этой услуги.

— Если гостиница будет готова пойти на риск в смысле потери клиента, то да. У вас же есть сейчас, например, продажа проживания только с завтраком или без завтрака в тарифе.

— То есть может получиться так, что счет, условно, за самый дорогой номер составит 1 млн рублей, и будет написано, что за проживание — 600 тысяч с чем-то, а все остальное — это услуги по питанию.

— Да, такие услуги, как ресторан, прогулка по городу или еще что-то.

Однако стоимость номера может быть и ниже официальной цены гостиницы, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина.

Татьяна Гостенина, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

«Дело в том, что пока ведь это предполагаемые цены, которые кому-то называет гостиница. Потому что те сведения о цене, которые публикуются на стойке ресепшн, это официальная нормальная цена. Вариации могут быть в ту или иную сторону в зависимости от индивидуального заезда, группового заезда, сезонного заезда, ну и так далее. Есть корпоративные цены. То есть там уровень цен может различаться».

Таким образом, речь идет именно о базовом тарифе за проживание. За нарушение максимальный цены на номера грозит штраф: должностным лицам — 50 000 рублей или дисквалификация до трех лет, юрлицам — двукратный размер выручки, которая была получена от завышения стоимости.