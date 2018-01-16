Сбербанк заработает на школьниках

Число школ в России не поспевает за школьниками. В 2017–2018 гг. количество последних вырастет на 1 млн человек, оценивал премьер Дмитрий Медведев. А к 2025 г. все школьники должны учиться только в первую смену, занятия же из изношенных школ должны быть переведены в новые, следует из распоряжения правительства.

Изношенных школ в 2016 г. в России было 19 000, оценивала министр образования Ольга Васильева. Но кроме ремонта старых нужно построить новые — к 2025 г. обеспечить местами еще 6,6 млн школьников, следует из параметров госпрограммы содействия созданию в регионах новых школ.

Времени и денег для этого недостаточно. Стоимость программы на 2016–2025 гг. — 2,8 трлн руб., почти 2 трлн руб. из которых потратит федеральный бюджет. Но в 2018–2020 гг. регионы получат на строительство школ субсидию лишь в 74,5 млрд руб., говорила Васильева. Этих денег хватит лишь на введение около 122 000 школьных мест, говорила ее заместитель Валентина Переверзева. Некоторые регионы и вовсе уже решили выйти из программы, так как не нашли денег в местных бюджетах на софинансирование строительства школ. По данным Счетной палаты, таких регионов шесть, в четырех из них обучающихся во вторую смену школьников больше 10%: в Приморском крае — 17,3% школьников, в Адыгее — 14,9%, в Коми — 10,1%, на Алтае — 26,2%.

Помочь могут частные инвестиции. Пока строительство школ с использованием ГЧП — недостаточно распространенная практика, но первые крупные сделки на подходе, говорит управляющий партнер компании «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова. Для регионов это выгодно, продолжает она: при госзаказе они должны расплатиться с подрядчиком в течение года, а при ГЧП растянуть выплаты можно на годы. И хотя растягивание срока увеличит стоимость объекта, государство получит комплекс услуг, зафиксированный одним контрактом, где кроме стройки будет и эксплуатация, считает Годунова. Инвестор же может заработать, если часть социального объекта будет предназначена для коммерческого использования, а другая — для социального, говорит она.

Строиться такие школы будут по концессии, рассказали два консультанта инфраструктурных проектов и банкир и подтвердил представитель Сбербанка. Для минимизации юридических рисков инвесторов Сбербанк разработал типичную документацию — «коробочное» решение. Инвестор вложит 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделит кредит, а залогом будет право на концессии. Расходы же на строительство инвестора компенсирует государство, выплачивая ему фиксированную сумму из бюджета, рассказывает консультант. Ставка кредита будет зависеть от многих факторов, объясняет представитель Сбербанка.

Запрос уже есть на 12 таких проектов общей суммой примерно 12 млрд руб., говорит представитель Сбербанка, многие появились по частной инициативе инвесторов. Регионы выразили интерес к инвестициям на сумму более 50 млрд руб. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе в программу включено более 50 школ, в Новосибирской и Свердловской областях — по 4–6 пилотных проектов. Нужны и относительно небольшие школы на 250–300 человек (стоимость их строительства — около 300–400 млн руб.), и большие — на 1125 человек (1,3 млрд руб.), говорит представитель Сбербанка. Инфраструктурная ипотека в отношении объектов социального назначения требует более детальной проработки, работа в этом направлении начнется после результатов первых пилотов, говорит представитель Минэкономразвития.

Школы лучше отдавать не в концессии, а ГЧП, спорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Иначе инвестору фактически придется отвечать за действия подотчетной региону школы и качество услуг, объясняет он. Дискуссия, как строить школы — по концессии или ГЧП, — есть, подтверждает банкир, участвующий в обсуждении. По закону о ГЧП концессионер не должен эксплуатировать школу — достаточно построить ее и технически обслуживать (например, менять лампочки), по концессии же строить школы может быть проще, но, если госучреждение, обучая школьников, что-то сделает не так, перед контролерами из ФАС и прокуратуры отвечать будет инвестор.