Ещё
Путин поручил сделать ипотеку доступной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% российских семей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress

Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам должен работать над выполнением поручения президента РФ вместе с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования.

Президент России Владимир Путин поручил совету по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который возглавляет премьер-министр Дмитрием Медведевым, сделать жилищную ипотеку доступной для 50% российских семей к 2025 году.

Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом говорится в подписанном российским лидером протоколе заседания совета, который состоялся 20 декабря прошлого года.

В документе подчеркивается, что совет должен работать над выполнением поручения вместе с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Кроме того, президент России отдал поручение ускорить рост количества семей, ежегодно берущих ипотеку, а также повысить объем строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год к 2025 году.

ТК «Звезда»: последние новости
В Минстрое допустили снижение ставки по ипотеке до 6% В России введут обязательную классификацию гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс В Якутии суд заставил многодетную семью замуровать окна в доме
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Россиянам не уйти от повышения налогов
Народ бежал от гроба с Державиным
В Минобороны прокомментировали инцидент с Ту-160
«Пустышка!»: В Чечне отреагировали на запрет Кадырову
Видео
00:00
Ворона сорвала прогноз погоды в США
Безумный мир
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
01:27
Шурыгина сделала заявление насчет Бузовой
Шоу-бизнес
01:47
Крым объяснил ликвидацию оператора Керченской переправы
Компании
00:47
Собчак «похоронила» пострадавших детей в Перми
Общество
02:04
Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице
Происшествия
02:14
Умерла вокалистка The Cranberries
Шоу-бизнес
00:21
«Волан-де-Морт». В Сети обсуждают череду трагедий вокруг Грудинина
Политика
00:47
Названы основные версии трагедии в Перми
Происшествия
00:53
Шурыгина заглянула на Первый канал после Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение