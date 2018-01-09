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Путин ликвидировал термин «жилье экономкласса»
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Путин ликвидировал понятие «жилье экономкласса» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал проект поправок, исключающий из закона «О содействии развитию жилищного строительства» и других документов понятие «жилье экономического класса». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поправки касаются деятельности единого института развития в жилищной сфере.

Теперь вместо «жилья экономкласса» в законодательстве появится понятие «стандартное жилье». Среди прочего, новый документ определяет порядок проведения электронных аукционов по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, их передаче в аренду или безвозмездное пользование.

С инициативой по замене понятия «жилье экономкласса» на понятие «стандартное жилье» в 2017 году выступило российское правительство. Требования к стандартному жилью будет устанавливать Минстрой России. Ведомство будет определять минимально и максимально допустимые размеры «стандартных» жилых помещений и другие параметры.

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