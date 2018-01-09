Ипотека в РФ станет доступнее, но далеко не для всех

Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех

Станет ли ипотека доступнее? Для семей, у которых в 2018 году родится второй и последующие дети, ставка по кредиту на квартиру сократится до 6%. Программа поддержки была анонсирована минувшей осенью президентом Владимиром Путиным.

По заявлению главы Минстроя Михаила Меня, она позволит сэкономить семье около 100 тысяч рублей в год. По подсчетам Росстата, такой льготной ставкой могут воспользоваться более 600 тысяч семей, сообщает «Российская газета».

В то же время гражданам с низкими доходами получить ипотеку станет сложнее. Дело в том, что Центробанк повышает требования к банкам, выдающим кредит на жилье с маленьким первоначальным взносом — в 10-15%. Под такие займы банки должны будут увеличить резервы в полтора, а то и три раза. Проанализировать оба новшества на ипотечном рынке Business FM попросила генерального директора компании «Ипотек.Ру» Дмитрия Овсянникова:

— Если говорить про льготную ставку по ипотеке для семей, где появились вторые дети, на ваш взгляд, насколько данное предложение будет интересно и востребованно?

— Конечно, это предложение достаточно востребованно потому, что когда в семье появляется второй ребенок, а то и третий, а то и четвертый, то как раз самое тяжелое время для семьи, когда нужно решать жилищный вопрос. И как раз в этот момент люди задумываются о том, чтобы улучшить жилищные условия. Тут нужно иметь в виду какой момент? Что льготная процентная ставка дается всего на три года, если у семьи двое детей. Если у семьи трое и более детей, то на пять лет. И вот этот момент нужно все-таки учитывать. Почему? Потому что обычно ипотечные кредиты достаточно долгосрочные и берутся на срок 20-25 лет. Но при этом мы понимаем, что, как правило, люди торопятся побыстрее расплатиться с кредитом и расплачиваются, как правило, за семь-десять лет, то есть не платят все 20-25 лет. И получается, что при такой льготной ипотеке может получиться ситуация, когда люди большую часть кредита выплатят как раз за эти три-пять лет.

Ужесточить условия для банков, выдающих ипотеку с низким первоначальным взносом, правильная мера, говорит председатель комитета Ассоциации российских банков, президент национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин:

— Это мировая практика. В Германии, например, законом запрещено выдавать ипотечные кредиты, которые составляют более 60% от стоимости жилья. А у нас и до 100 доходило. Иногда даже больше. Поэтому тут наводят порядок правильно. Что касается кредитов для бедных, то для меня это звучит матерно, только я слышу такого рода сочетания — социальная ипотека, ипотека для бедных. Это ужас вообще, потому что ипотека в нормальных странах — это не институт улучшения жилищных условий, тем более малообеспеченных людей, а это сугубо коммерческий проект.

— Если говорить про льготную ставку по ипотеке для семей, где появились вторые дети, это предложение у нас в стране насколько будет востребованно?

— Оно, конечно, будет востребованно, хотя ставка 6% — это она у нас льготная, но это безумие для малообеспеченной семьи. То есть мы породим огромный «пузырь», который начнет лопаться. Они начнут дефолтиться один за другим, и как их потом выселять с этими детьми? Сейчас начнется: давай будем нагибать банки, не, выселять нельзя. ​

По подсчетам Росстата, льготной 6-процентной ставкой по ипотеке смогут воспользоваться более 600 тысяч семей.