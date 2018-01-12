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Ипотечные ставки в РФ снизятся до рекордных значений
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В Минстрое допустили снижение ставки по ипотеке до 6% 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТАСС

«Не исключаем, что к завершению программы ипотечные ставки снизятся до 6%», — заявил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

К 2022 году ставки ипотечного кредитования могут снизиться до 6% годовых, сказал глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Правительство России десятого января утвердило правила по субсидированию ставки по ипотеке до 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программа будет тех, кто будет приобретать жилье на первичном рынке, а также тех, кто хочет рефинансировать старый кредит.

«Не исключаем, что к завершению программы ипотечные ставки снизятся до 6%», — заявил Мень в эфире канала «Россия 24».

Он также отметил, что в программе по субсидированию ставки потенциально могут принять участие 620 тыс. семей, а 730 тыс. семей получат возможность рефинансировать существующий ипотечный кредит.

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