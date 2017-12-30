Названы основные участники программы «дальневосточный гектар»

Москвичи стали основными участниками программы «дальневосточный гектар»

Москва стал лидером по количеству заявлений на участие в программе «Дальневосточный гектар»: бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке захотели около двух тысяч москвичей, пишет РБК.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу в 2016 году. Закон позволяет всем россиянам один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. Через пять лет при условии освоения участка можно продлить его аренду или оформить в собственность.

Оформить электронную заявку на получение «дальневосточного гектара» можно во всех столичных центрах «Мои документы» или через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Всего за время действия программы «Дальневосточный гектар» столичное управление Росреестра зарегистрировало 205 договоров.