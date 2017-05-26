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Названа сумма долга, при которой изымут единственное жилье
Должники могут потерять единственное жилье при сумме долга свыше 200 тысяч рублей, сообщают "Ведомости". После изъятия жилье будет продано, оставшиеся после возмещения долга средства вернут владельцу недвижимости.
В законопроекте, подготовленном Минюстом, уточняется, что сфера действия закона "ограничена только принудительным исполнением требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением".
Законопроект не предполагает обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ.
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