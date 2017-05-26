Названа сумма долга, при которой изымут единственное жилье

Должники могут потерять единственное жилье при сумме долга свыше 200 тысяч рублей, сообщают "Ведомости" . После изъятия жилье будет продано, оставшиеся после возмещения долга средства вернут владельцу недвижимости.

В законопроекте, подготовленном Минюстом , уточняется, что сфера действия закона "ограничена только принудительным исполнением требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением".

Законопроект не предполагает обращения взыскания на единственное жилье в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ.