Самая дешевая квартира в Крыму стоит 1,25 млн рублей, самая дорогая — 84,4 млн рублей

Самая доступная квартира Крыма стоит 1,25 млн рублей, самая дорогая — 84,4 млн рублей, сообщает компания «Миэль-Франчайзинг».

«На первом по доступности месте — однокомнатная квартира за 1,25 млн рублей в Симферополе. Квартира расположена в центральной части города на шестом этаже девятиэтажного дома. Общая площадь квартиры — 19 кв. м», — отмечается в материале.

На втором месте – однокомнатная квартира площадью 35 кв. м на третьем этаже пятиэтажного блочного дома в поселке Малый маяк (8 км от Алушты, 28 км от Ялты) за 2 млн рублей. На третьем — однокомнатная квартира площадью 20,8 кв. м на третьем этаже четырехэтажного панельного дома в Гурзуфе за 2,7 млн рублей.

Самое дорогое предложение Крыма — пятикомнатная квартира в Ялте за 84,5 млн рублей. «Квартира расположена в элитном жилом комплексе с собственным паркингом, детской площадкой и рестораном», — добавляется в сообщении.

На второй строчке — трехкомнатная квартира площадью 160 кв. м за 66 млн рублей в поселке городского типа Ореанда. Квартира находится в элитном закрытом комплексе, расположенном в парке Глициния, ниже Ливадийского дворца, рядом с дачей Леонида Брежнева. На третьей — трехкомнатная квартира в Гурзуфе, которая продается за 38,7 млн рублей. Это пентхаус площадью 212 кв. м, расположенный на последнем этаже 13-этажного дома в элитном жилом комплексе.