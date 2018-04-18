Депутат омского Заксобрания Шушубаев задекларировал доход 0 рублей

Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента

На сайте Законодательного собрания Омской области появились сведения о доходах депутатов. Так, в 2017 году парламентарий Хабулда Шушубаев заработал 0 рублей. В его пользовании находится квартира площадью 120 квадратных метров. Супруга депутат получила доход в 6 361 рубль.

Напомним, в 2016 году народный избранник заработал 800 тысяч рублей. В 2013 году его компания «Агро-Траст» была признана банкротом в 2013 году. На Шушубаева завели уголовное дело. Его обвиняют в растрате средств дольщиков и мошенничестве.