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Депутат омского Заксобрания Шушубаев задекларировал доход 0 рублей
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Депутат омского Заксобрания Шушубаев задекларировал доход 0 рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента
На сайте Законодательного собрания Омской области появились сведения о доходах депутатов. Так, в 2017 году парламентарий Хабулда Шушубаев заработал 0 рублей. В его пользовании находится квартира площадью 120 квадратных метров. Супруга депутат получила доход в 6 361 рубль.
Напомним, в 2016 году народный избранник заработал 800 тысяч рублей. В 2013 году его компания «Агро-Траст» была признана банкротом в 2013 году. На Шушубаева завели уголовное дело. Его обвиняют в растрате средств дольщиков и мошенничестве.
Ранее о своих доходах отчитались депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также руководители омских вузов.
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 Ещё 10 источников 
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