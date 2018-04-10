Портал госуслуг Нижегородской области привлек в I квартале 2018 г. более 143 тысяч новых пользователей

Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи региона. В январе-марте текущего года на интернет-портале зарегистрировались 143,6 тысяч человек, что на 32,1 тысячи больше показателей аналогичного периода прошлого года. Прирост составил 22,4%. Всего на портале зарегистрировано более 1,5 млн нижегородцев. Это составляет 54,4% от общего числа населения области. Напомним, что в настоящее время на портале госуслуг Нижегородской области представлена информация о порядке получения свыше 2,6 тысяч услуг.