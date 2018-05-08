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В Подмосковье рассказали об обеспечении ветеранов жильем
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Власти Подмосковья рассказали об обеспечении ветеранов жильем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: пресс-служба администрации города Химки
Более двух тысяч ветеранов обеспечены жильем на территории Московской области с 2008 года, на эти цели направлено около трех миллиардов бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 7 мая.
«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны — одна из приоритетных социальных задач правительства Московской области. Наша задача — своевременно обеспечить жильем всех ветеранов войны в год обращения», — сказал глава Минстроя Подмосковья Руслан Тагиев.
Он также отметил, что в настоящее время подобраны квартиры для вдов ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городских округах Зарайск и Шатура, недавно вставших на учет по улучшению жилищных условий.
«Каждая из них получит единовременную денежную выплату в размере порядка 1,9 миллиона рублей», — сообщил он.
17 апреля министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек. Чуть позже стало известно, что в преддверии Дня Победы участников войны подстригут на дому бесплатно.
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