Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены жильем в Подмосковье с 2013 г.

Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены жильем в Подмосковье с 2013 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области продолжается реализация государственных полномочий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. За пять лет в Подмосковье обеспечено жильем 240 ветеранов. В 2017 г. обеспечены жильем 10 ветеранов, в 2016 г. улучшили жилищные условия 13 человек, в 2015 г. — 54 ветерана, в 2014 г. — 85 жителей Подмосковья, а в 2013 г. — 116», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с Московской области с начала действия указа президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» обеспечены жильем 2 тыс. 240 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вдов и ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В общей сложности на эти цели направлено более 3 млрд руб. бюджетных средств. «В настоящее время подобраны квартиры для вдов ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городских округах Зарайск Шатура , недавно ставших на учет по улучшению жилищных условий. Каждая из них получит единовременную денежную выплату в размере порядка 1,9 млн руб.», — приводятся в сообщении слова главы Минстроя Подмосковья Руслана Тагиева.

В пресс-службе пояснили, что данная мера социальной поддержки реализуется путем предоставления жилья в собственность, предоставления по договору социального найма, предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

«В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» постановка ветеранов на учет нуждающихся в жилых помещениях не ограничена во времени. Сводный по Московской области список ветеранов ВОВ, подлежащих обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, постоянно пополняется: ветераны, нуждающиеся в жилых помещениях, продолжают вставать на учет. При подтверждении права на получение мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета они обеспечиваются жильем. Таким образом, указ президента РФ №714, обязывающий улучшить условия проживания всем нуждающимся в этом фронтовикам, выполняется в Московской области на 100%», — добавили в пресс-службе.