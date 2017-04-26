Соседи Порошенко продают свои дома из-за дорогой коммуналки

В поселке Козин под Киевом местные жители продают свою недвижимость из-за соседства с украинским президентом Петром Порошенко . Об этом сообщает интернет-портал «Вести»

«Дома сейчас выставляют на продажу со всей техникой и мебелью, которая есть внутри. А скидки порой доходят до 40% от стартовой цены. Но сделки в этом сегменте — сейчас редкость. Даже богатые люди уже не сорят деньгами. Поэтому элитная недвижимость больше не имеет такого спроса, как раньше. Это касается как аренды, так и купли-продажи», — рассказывает риелтор Алексей Руднев

Как рассказали изданию владельцы недвижимости, в президентском поселке сильно подскочили цены на коммунальные услуги, поэтому дома стали обходиться очень дорого.

«Наш дом — больше 300 кв. м, и без помощников с ним не справиться: прислуга, охрана, садовник, чистильщик бассейна, плюс коммуналка в последнее время стала просто непосильной, вот и решили выставить его на продажу. За все ежемесячно приходится платить порядка $1,5 тыс.», — рассказывает хозяйка дома Ольга.

Также потенциальные покупатели отказываются от президентского поселка, так как соседство с главой государства обязывает к особым правилам. Например, случайного прохожего возле дома Порошенко могут задержать на допрос или даже арестовать на трое суток.