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Губернатор Подмосковья отчитался о доходах за 2017 год
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Губернатор Подмосковья отчитался о доходах за 2017 год 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Годовые доходы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2017 году составили более 53,1 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на официальном портале правительства Подмосковья.
«Воробьев Андрей Юрьевич, губернатор Московской области, более 53,132 миллиона рублей», — говорится в документе.
Кроме того, Воробьев задекларировал несколько объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании. Это земельный участок площадью в 10,2 тысячи квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратного метра), гараж-стоянка (541,9 квадратного метра), помещение для отдыха (627,5 квадратных метров). Все объекты находятся в России. Объектами недвижимости и транспортными средствами на праве собственности Воробьев не владеет.
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