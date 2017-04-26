В России вырастут цены на жилье

Реального влияния на рынок недвижимости в России снос пятиэтажек не окажет, рассказал "Российской газете" президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов

По словам эксперта, эти перемены на первом этапе не затронут факторов спроса и предложения, а значит, пройдут в целом незаметно для рынка. Хотя есть мнение, что снос "хрущевок" все-таки сдержит рост цен на жилье. Этой версии придерживаются и в Минстрое РФ

"В отдаленной перспективе, когда на месте снесенных домов будут возводиться новые объекты, конечно, стоит ожидать определенных колебаний, так как это будут серьезные изменения. Массовое строительство в черте города в хороших районах новых объектов приведет к повышенной конкуренции и, скорее всего, снижению цен на квартиры в Новой Москве, так как при большом выборе новостроек компаниям придется как-то привлекать потребителей", - отметил Олег Сухов.

Тем не менее, в ближайшее время мы не увидим падения цен на заветные квадраты. Наоборот, уже летом стоимость на квартиры пойдет вверх. "Повышение цен составит 10-15 процентов. Это связано с их достаточно длительным предшествующим падением. Сейчас с укреплением курса рубля не только столичный, но и региональные рынки недвижимости вернутся к своим прежним показателям, а они традиционно очень высокие", - объясняет президент Гильдии юристов рынка недвижимости.

Высокая стоимость жилья в России, продолжает эксперт, обусловлена, в частности, высокими ценами на землю, а также на подключение коммуникаций и оформление документации.

В среднем рост цен на недвижимость в России летом будет оставаться в пределах десяти процентов. Однако сильнее возрастут цены в сегменте элитной недвижимости, поскольку в условиях кризиса именно в этой области было самое большое искусственное их понижение. Можно ожидать возврата к старым показателям и увеличения стоимости объектов в пределах 20 процентов.

В итоге застройщикам ничего не остается, как заранее устанавливать такую стоимость объектов, которая в дальнейшем покроет их расходы. Если бы процесс происходил проще, прогнозирует эксперт, прозрачнее и не нес бы бюрократических рисков для компаний, то ситуация с ценами на жилье стала бы понемногу приближаться к более доступным для большинства россиян пределам.