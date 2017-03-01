Новостройки московского региона могут подешеветь на 30% к 2021 году

Затоваренность на рынке новостроек Москвы и Подмосковья к 2021 году может привести к снижению цен на 20-30%, сообщил в среду на финансовом форуме по недвижимости руководитель IRN.ru Олег Репченко

"Сегодня в активной продаже находится более 7 миллионов квартир, не считая апартаментов", — сказал он, отметив, что в те годы, когда рынок находился на подъеме, их было почти вдвое меньше.

При этом платежеспособный спрос сокращается, подчеркнул эксперт. По его данным, если два года назад в готовых новостройках нераспроданными оставались примерно 10% квартир, то сегодня показатель вырос до 25-30%, что свидетельствует о затоваренности рынка.

Репченко рассказал, что если застройщики кардинально сократят объём предложения, то нынешнего "хилого спроса" начнет хватать. Однако если даже половина из запланированного к выводу объёма до 2021 года выйдет на рынок, а это десятки миллионов квадратных метров, "мы получим сползание цен вниз далеко и надолго", заявил он.

"Будет ещё минус 20-30% в рублевых ценах к уровню этого года", — сказал Репченко.