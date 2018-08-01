Так же, как все: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили романтическое свидание в отпуске

Даже королевским особам не чуждо ничто человеческое.

Западные СМИ сообщили, что на днях герцог и герцогиня Кембриджские решили отправиться в долгожданный отпуск всей семьей. Для этого они выбрали остров Мюстик в Карибском море, где отдыхают уже не первый раз.

В один из вечеров Кейт и Уильям оставили детей няням и отправились в бар, где, как рассказали очевидцы в интервью британской газете The Sun, они веселились и танцевали до самого утра. Пара дружит со знаменитым барменом и владельцем этого заведения Бэзилом Чарльзом, который организовал специальный pop-up бар в отеле The Goring в Лондоне, где герцогиня оставалась на ночь перед своей свадьбой в 2011 году.

Напомним, у молодых представителей британской королевской семьи уже трое детей — младший, принц Луи, родился в конце апреля этого года. Говорят, что Кейт и Уильям подумывают и о четвертом ребенке и очень хотят еще одну девочку.

Фото: Panoramic, Paul Marriott, Nils Jorgensen, Ray Tang, BYRMO CAROLINA, Britta Pedersen, imago stock&people, Andrew Parsons, Stephen Lock / Global Look Press