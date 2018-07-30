Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили королевскую традицию в первую брачную ночь 

Меган Маркл и принц Гарри не единственные молодожены, которые любят нарушать многовековые королевские традиции. Кейт Миддлтон и принц Уильям, например, сделали это сразу после свадебной церемонии в 2011 году. Дело в том, что новоиспеченные супруги провели первую брачную ночь в стенах Букингемского дворца, чего они делать не должны были. По традиции молодожены голубых кровей должны отправиться в медовый месяц сразу же после бракосочетания. Однако принцу Уильяму по долгу службу пришлось вернуться на работу на следующий же день и уехать в отпуск они смогли только спустя 10 дней после свадьбы.