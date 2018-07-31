Наследников трона держат в неведении

Следующее поколение королевской семьи Великобритании обречено вести жизнь, полную привилегий, но в настоящее время они ничего не знают об их месте в обществе. И королева Елизавета II надеется, что юных наследников трона долго не коснется известность.

Принц Джордж, который является третьим в очереди на трон, отпраздновал в минувшие выходные свой пятый день рождения, он не имеет ни малейшего представления о том, что ему предстоит, ибо так хотят его родители — принц Уильям и Кейт Миддлтон , а также его бабушка, королева Елизавета II.

Бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уорф, который работал с королевской семьей с 1993 года, говорит, что 92-летняя бабушка хочет, чтобы молодое поколение королевской семьи, то есть Джордж, трехлетняя принцесса Шарлотта и трехмесячный принц Луи, наслаждалось спокойной жизнью столько, сколько это будет возможно.

«Королева не хочет, чтобы известность, слава и все бремя принадлежности к королевской семье обрушились на них слишком рано, — сказал Кен изданию People. — Она считает, что дети как можно дольше должны оставаться вдали от чужого внимания. Джордж, конечно же, узнает, кем он является, но Уильям и Кейт будут откладывать момент его причастности к королевской славе как можно дольше».

Самим Уильяму и Кейт также было позволено насладиться жизнью вдали от публики перед тем, как они переехали в Кенсингтонский дворец из Норфолка , где они провели первые несколько лет совместной жизни.

В 2016 году Уильям говорил ВВС, что будет очень медленно вводить Джорджа в курс дела, он станет рассказывать о королевской ответственности, когда для того придет время. «Сейчас мы просто создаем вокруг него безопасное, спокойное окружение, и я дарю ему столько отцовской любви, сколько только возможно», — сказал Уильям.