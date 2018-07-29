Совфед РФ одобрил создание спецзон с льготами для зарубежных компаний

Отмечается, что на островах создадут специальные административные районы, где предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

В этих районах международной компанией смогут стать иностранные юридические лица и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Причем офис и другие предприятия компании должны располагаться на островах.