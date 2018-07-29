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Совфед РФ одобрил создание спецзон с льготами для зарубежных компаний
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Совфед РФ одобрил создание спецзон с льготами для зарубежных компаний 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Москва, 29 июля /Синьхуа/ — Совет Федерации РФ одобрил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний. Соответствующие документы сенаторы поддержали 28 июля.
Отмечается, что на островах создадут специальные административные районы, где предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».
В этих районах международной компанией смогут стать иностранные юридические лица и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Причем офис и другие предприятия компании должны располагаться на островах.
Фирмы получат специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории России. Их минимальный объем составляет 50 млн рублей за шесть месяцев с даты регистрации. —0—
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