Спецзоны со льготами создадут в России для иностранных компаний 

Совет Федерации одобрил пакет законов, согласно которым на острове Русский в Приморском кране и острове Октябрьский Калининградской области создадут зоны со льготными условиями для работы зарубежных компаний.
Предполагается, что на островах будут созданы особые административные районы, в которых будет предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».
Ранее Пятый канал рассказывал, как Минфин представил поправки к закону об ОСАГО. Согласно документу — полностью меняется расчет стоимости полиса. Авторы законопроекта предложили определять ее по стилю вождения. Для заядлых нарушителей страховка может стать в разы дороже, а вот мощность двигателя влиять на цену больше не будет.