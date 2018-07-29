Спецзоны со льготами создадут в России для иностранных компаний

Совет Федерации одобрил пакет законов, согласно которым на острове Русский в Приморском кране и острове Октябрьский Калининградской области создадут зоны со льготными условиями для работы зарубежных компаний.

Предполагается, что на островах будут созданы особые административные районы, в которых будет предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».