Ещё
Спецзоны со льготами создадут в России для иностранных компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецзоны со льготами создадут в России для иностранных компаний 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Совет Федерации одобрил пакет законов, согласно которым на острове Русский в Приморском кране и острове Октябрьский Калининградской области создадут зоны со льготными условиями для работы зарубежных компаний.
Предполагается, что на островах будут созданы особые административные районы, в которых будет предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».
Ранее Пятый канал рассказывал, как Минфин представил поправки к закону об ОСАГО. Согласно документу — полностью меняется расчет стоимости полиса. Авторы законопроекта предложили определять ее по стилю вождения. Для заядлых нарушителей страховка может стать в разы дороже, а вот мощность двигателя влиять на цену больше не будет.
Пятый канал: последние новости
В России могут закрыть все визовые центры Сбербанк назвал страны, где опасно расплачиваться картой Астролог из «Давай Поженимся» предсказала смерть известного фигуриста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган пригрозил США15
В Госдуме обрадовали россиян183
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин439
Лавров ответил на требование Армении261
В МИД высмеяли декларацию США по Крыму95
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение