Брызги лета: яркие моменты курортного сезона в Крыму 

Курортный сезон в Крыму находится в самом разгаре. И отдых на полуострове для каждого туриста становится по-своему особенным. А как его провести — каждый решает сам. Одни предпочитают много времени проводить на пляже, загорая и купаясь в теплом море. Другие выбирают активный отдых — идут в горы, спускаются в пещеры, катаются на водных аттракционах или играют в футбол на песке. А третьи отдают предпочтение романтике крымских вечеров, уединенным прогулкам или экскурсиям по разнообразным музеям и дворцам полуострова.
Как проходит курортный сезон в июле — смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.