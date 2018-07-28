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Брызги лета: яркие моменты курортного сезона в Крыму
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Брызги лета: яркие моменты курортного сезона в Крыму 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
Курортный сезон в Крыму находится в самом разгаре. И отдых на полуострове для каждого туриста становится по-своему особенным. А как его провести — каждый решает сам. Одни предпочитают много времени проводить на пляже, загорая и купаясь в теплом море. Другие выбирают активный отдых — идут в горы, спускаются в пещеры, катаются на водных аттракционах или играют в футбол на песке. А третьи отдают предпочтение романтике крымских вечеров, уединенным прогулкам или экскурсиям по разнообразным музеям и дворцам полуострова.
Как проходит курортный сезон в июле — смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
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