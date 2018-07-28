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В Джанкое установили самый большой поклонный крест в Крыму
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В Джанкое установили самый большой поклонный крест в Крыму 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. На въезде в Джанкой установлен поклонный крест, сообщили РИА Новости Крым организаторы мероприятия.
Чину освящения поклонного креста предшествовал крестный ход, в котором приняли участие священнослужители Джанкойского благочиния, казаки, представители местной исполнительной власти и депутатского корпуса, жители города.
На сегодняшний день этот объект является самым большим из установленных в Крыму православных крестов.
Чин освящения поклонного креста в Джанкое
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