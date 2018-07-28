Офшору на острове Русский предрекли судьбу международного финансового центра

Юлия Зворыкина. Офшорная зона на острове Русский в Приморском крае может превратиться в крупный международный деловой и финансовый центр, способный привлечь значительный иностранный капитал. Такое мнение ТАСС в пятницу директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка

С точки зрения эксперта, остров Русский обладает всей необходимой инфраструктурой и географическим положением, чтобы стать весомым центром международного бизнеса.

"Географическое расположение рядом с Азиатско— Тихоокеанским регионом дает этому офшору на острове Русский явное преимущество. Если мы сможем найти хороших партнеров для этого проекта, как, например, Евразийский банк развития, то это также станет весомым плюсом», — сказала она.

Зворыкина отметила, что Русский уже зарекомендовал себя как площадка с развитой инфраструктурой, которая может принимать международные мероприятия высочайшего уровня. По ее мнению, этот факт и создание офшора могут дать кумулятивный эффект и превратить остров в серьезный центр деловой жизни Азиатско-Тихоокеанского региона.

26 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет из семи законов о специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае, которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам.