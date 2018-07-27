Эксперты: офшор на острове Русский способен стать международным финансовым центром

ТАСС , 27 июля. Офшорная зона на острове Русский в Приморском крае может превратиться в крупный международный деловой и финансовый центр, способный привлечь миллиарды долларов иностранного капитала. Такое мнение ТАСС в пятницу высказали эксперты.

Госдума 26 июля приняла в третьем, окончательном чтении пакет из семи законов о специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае, которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам.

Вырабатывать нормативно-правовое регулирование для САР будет правительство России , а управлять будут специально созданные компании под контролем властей субъектов РФ

Перспективы проекта

Директор института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что офшор на острове Русский может стать успешным при условии соблюдения низкой административной нагрузки.

"У России есть негативный опыт создания офшоров, когда они использовались только как способ избежать налогообложения. Нам нужно не дать плохому опыту испортить эту перспективную идею. Чтобы остров Русский привлек иностранный капитал, необходимо соблюсти низкую ставку налогов и не заадминистрировать решение тех или иных вопросов внутри территории", — сказал Данильцев.

Директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина отметила, что остров Русский обладает всей необходимой инфраструктурой и географическим положением, чтобы стать весомым центром международного бизнеса.

"Географическое расположение рядом с Азиатско— Тихоокеанским регионом дает этому офшору на острове Русский явное преимущество. Если мы сможем найти хороших партнеров для этого проекта, как, например, Евразийский банк развития, то это также станет весомым плюсом. Русский уже зарекомендовал себя как площадка с развитой инфраструктурой, которая может принимать международные мероприятия высочайшего уровня. Этот факт и создание офшора могут дать кумулятивный эффект и превратить остров в серьезный центр деловой жизни Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказала Зворыкина.

Она добавила, что традиционные офшоры во всем мире теряют привлекательность в силу возрастающей цифровизации и усиления контроля за капиталами. Поэтому острову Русский нужно найти свою нишу на мировом финансовом рынке. «Для этого нужно подходить к реализации проекта креативно. Думаю, что на предстоящем Восточном экономическом форуме мы услышим еще о новых инновациях и идеях, которые в будущем воплотят на острове Русский», — пояснила Зворыкина.

Выгоды и риски

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Петр Мозиас отметил, что офшор на острове Русский может стать центром притяжения для российского капитала за рубежом.

"Офшорная зона — это идеальная возможность привлечь иностранный капитал и вернуть российский, тем более сейчас, в связи с санкциями. Это может повысить норму накопления в нашей экономике. Однако есть и риски, что к нам в страну придут деньги сомнительного происхождения", — сказал Мозиас.

Он подчеркнул, что сам остров, как и Владивосток , выиграет от реализации подобного проекта. «Развитие инфраструктуры и сферы недвижимости обеспечены, а вот, как это отразится на развитии всей страны — сказать сложно. Чтобы извлечь выгоду для всей российской экономики, офшор должен стать действительно успешным. Для этого нужно провести разумную структурную политику и выстроить систему точечных льгот в обмен на определенные требования, которые предстоит установить государству», — пояснил Мозиас.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией исследований международной торговли РАНХиГС Александ Кнобель считает, что создание офшора на острове Русский ставит перед российскими управленцами сложную и амбициозную задачу.

"Реализация проекта офшору сулит РФ большие выгоды, но чтобы получить положительный эффект нам необходимо технически грамотно все сделать. Управлять развитием «налоговой гавани» на Русском должны высоквалифицированные менеджеры, лучшие из лучших. Тогда мы сможем удовлетворить клиентам с международным капиталом и привлечь миллиарды долларов финансовых ресурсов", — сказал Кнобель.

Об острове Русском

Остров Русский располагается в нескольких километрах от Владивостока в Приморском крае и является частью городского округа. Территория острова составляет почти 100 кв км, а население порядка 10 тыс. чел. — в основном это студенты крупнейшего на Дальнем Востоке вуза — Дальневосточного федерального университета. Остров Русский ежегодно принимает Восточный экономический форум, в 2018 году это событие пройдет 11-13 сентября. Планируется, что мероприятие посетят около 7 тыс. человек.

На острове планируется построить Центр международного для проведения крупных международных мероприятий. Предполагается, что в районе бухты Парис появятся конгрессно-выставочный центр, гостиница международного класса, современные медицинский и реабилитационный центры, жилье и другие объекты недвижимости общей площадью 560 тыс. квадратных метров.