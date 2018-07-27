«Аригато», значит — спасибо

Японо-Российский Центр молодежных обменов действует с 1999 года, когда между нашими странами было заключено соглашение о такого рода деятельности. С тех пор в краткосрочных поездках из России Японию и из Японии в Россию приняло участие порядка восьми тысяч представителей молодёжи наших стран — в основном, студентов. А в этом году было принято решение о том, что в гости отправятся юноши и девушки, изучающие язык страны посещения не в вузе, а самостоятельно.

Путешествие — в подарок

Татьяна Молостова и Мария Хазова, проживающие в Ульяновске — давние активистки местного отделения общества «Россия — Япония». Японский язык для нашего города пока представляет собой нечто экзотическое, здесь нет ни каких-либо курсов по его изучению, ни соответствующих кафедр в местных вузах. И вот на базе созданного недавно Российско-Японского культурного центра две девушки начали вести занятия для любителей японской истории и культуры, бескорыстно делясь самостоятельно добытыми знаниями. Недавно даже набрали младшую группу… Поэтому не стоит удивляться, что именно им в апреле поступило предложение от посольства Японии в России провести неделю в Стране Восходящего Солнца. Впрочем, не взирая на прошлые заслуги, пришлось пройти конкурсный отбор. Сотрудники посольства оценивали прежде всего уровень владения языком, и в итоге девушки из Ульяновска оказались в числе 21 счастливчика, которые были признаны достойными этой поездки. При этом, кроме стоимости перелёта и медицинской страховки, все расходы японская сторона приняла на себя. И вот — с 3 по 10 июля Татьяна и Мария пребывали там, где долгое время мечтали оказаться.

В программе поездки было посещение двух городов — Токио и Нагасаки . Почему Токио — это понятно, всё-таки, столица государства. А вот Нагасаки известен не только тем, что стал жертвой атомной бомбардировки в конце Второй Мировой войны, но и тем, что именно с этого горда в середине позапрошлого века началось общение страны, которая до того времени вела политику самоизоляции с внешним миром — в том числе, и с Россией. Именно туда прибыло посольство адмирала Путятина на фрегате «Паллада», именно здесь начались переговоры о первом торговом соглашении между нашими странами.

Конечно, главной целью поездки была языковая практика, но оказалось, что в Японии многие свободно говорят по-русски. Например, НомураМаё, сотрудник центра японо-российского молодежного обмена, которая сопровождала российскую делегацию во время поездки, не только прекрасно знает русский язык, но и прожила пару лет в Южно-Сахалинске , где стала большим ценителем русской культуры.

Путь к культуре лежит через желудок

Итак, с чего же начинается знакомство со страной? Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Кухня — неотъемлемая часть любой национальной культуры, и, как выяснилось, в России распространены весьма неточные представления о японской кулинарии. Например, то что подают в местных суши-барах с настоящими суши имеют весьма отдалённое сходство. Вопреки устоявшемуся мнению, привычные нам роллы в Японии особой популярностью не пользуются, хотя были придуманы японским шеф-поваром ИчироМашита, но в Калифорнии — специально для американцев. Оказывается рис, сдобренный уксусом и рыбу далеко не всегда заворачивают в лист водорослей. Гораздо чаще — это просто кусочек рыбы, положенный на комок риса.

Да и вообще японцы предпочитают маленькие порции разнообразных блюд, которые во множестве подаются один за другим, пока не наступит полное насыщение. Так что, нет здесь только «первого-второго-третьего», здесь может быть и «четвёртое-пятое-двадцатое»… Причём разные блюда соответствуют разным сезонам. Но это почти как у нас: зимой — борщ, летом — окрошка. Впрочем, девушки признались, что к концу визита им уже очень хотелось отведать щей и каши…

У природы нет плохой погоды

В Японии начало лета — это сезон дождей, который продолжается до середины июля. Японцы ещё называют его пятым временем года –цую, или «сливовые дожди», поскольку именно в это время здесь созревает слива. Девушки рассчитывали, что ко времени их приезда сезон дождей уже закончится, но этого не случилось. Два из трёх дней в Нагасаки пришлось провести в условиях стопроцентной влажности и духоты, от которой даже не спасают кондиционеры. Зато это неудобство открыло одну замечательную особенность японского характера — бесконечную доверчивость. Если у кого-то с собой не оказалось зонтика, его легко можно одолжить в любом магазине, отеле или даже у попутчиков в общественном транспорте. Все абсолютно уверены, что вещь не пропадёт, и её обязательно вернут. И ещё поразило то, что на улицах японских городов очень редко можно встретить урну для мусора. Но и на тротуар бумажки, склянки и бычки, естественно, никто не бросает. Все носят с собой пакетики, чтобы донести отходы собственной жизнедеятельности до ближайшего пункта раздельного сбора мусора, которые, как правило, расположены возле круглосуточных магазинов. А для курильщиков предусмотрены специальные «загоны» с высоким ограждением — чтобы дым не долетал до прочих граждан.

Память о трагедии

И сейчас самым памятным событием в истории Нагасаки остаётся атомная бомбардировка 9 августа 1945 года. До сих пор живы некоторые её очевидцы, и один из них ЁсироЯмавакивстретился с гостями из России. Тогда этот ныне очень пожилой человек был ребёнком. Его отец в момент ядерного удара был на работе в центре города и оказался в эпицентре ядерного взрыва. В радиусе километра ничто не уцелело… А маленький Ёсиро с братом был дома — на окраине. Это его и спасло. Кстати, его мать сёстры в тот момент находились в Хиросиме. Известны случаи, когда жители Хиросимы после бомбардировки 6 августа эвакуировались в Нагасаки — как им казалось, подальше от опасного места. И там через три дня попали под второй ядерный удар. Кстати, о том, что произошло в Хиросиме, никто из рядовых японцев толком не знал — власти скрывали подробности трагедии, считая, что это вызовет панику среди населения страны. Сейчас об этом страшном событии напоминают Парк мира, где установлена статуя, которая указывает на небо — символ того, что смерть пришла именно оттуда, и Парк эпицентра, где на месте взрыва возвышается большая чёрная колонна и сохранена часть разрушенного католического собора. Гости из России возложили к цветы к монументу в Парке мира…

Нагасаки — ворота в Европу

Когда-то место, куда допускались европейцы, ограничивалось искусственным островом Дэдзима в бухте Нагасаки — этакая насыпь в форме веера. Изначально остров служил перевалочным пунктом для товаров из Португалии , а потом голландским торговым портом. Строительство искусственного острова началось в 1634 году по приказу сёгунаИэмицу, но тремя годами позже началось восстание, в котором самое активное участие принимали японские христиане. После чегосёгун решил изгнать всех европейцев из Японии. Однако голландцы оказали помощь властям в подавлении восстания и не занимались проповедью христианства в Японии — за это им дали послабление:сёгун разрешил Голландской Ост-Индийской компании вести торговлю через Нагасаки, но за территорию острова выход был запрещён и им. Так что, по сути, это были выселки для представителей европейской цивилизации… Впрочем, в городе сохранились особняки европейцев, построенныево второй половине XIX века. Один их них, дом шотландского негоцианта Томаса Блейка Гловера, вместе с прилегающим парком стал музеем и объявлен памятником культурного наследия. Впрочем, в Нагасаки есть и «русский след»: там расположено русское кладбище, а на рубеже прошлого и позапрошлого веков даже были гостиница и кафес русскими названиями — «Волга» и «Весна», поскольку в те времена русские моряки были частыми гостями в Нагасаки, и здесь даже располагался русский офицерский клуб, которым «заведовала» Мичинага Ей. Она знала русский язык и пользовалась большим расположением офицеров русского флота. Кто знает — может быть именно рассказы о ней вдохновили одесскую поэтессу ВеруИнбери композитора Поля Марселя в начале прошлого века написать популярную в те годы и не забытую до сих пор песню «Девушка из Нагасаки».

Близ Нагасаки также находится так называемый «ночной вид на миллион долларов», который открывается с Инасаямы. По мнению местных жителей, он входит тройку самых красивых ночных «пейзажей» в Японии — наряду с горамиРокко над городом Кобэи Хакодатэ на острове Хоккайдо. А на вершине горы Инаса высотой 333 метра расположена обсерватория. Добраться то смотровой площадки можно на фуникулёре и обратно вернуться тем же путём.

Да и вообще девушки сошлись во мнении, что Нагасаки, не смотря на дожди, произвёл на них более приятное впечатление, чем Токио. Столица давит массой, там ночью светло, как днём, на каждом шагу бары и рестораны. А вот Нагасаки — город храмов. Там есть даже улица, состоящая исключительно из культовых сооружений. И вообще, народ там крайне доброжелательный, и возвращения «северных территорий» от девушек из Ульяновска никто не требовал.

А в качестве сувениров девушки привезли оригами — бумажных журавликов из Нагасаки, которые служат символом мира и надежды на то, что смерть с неба больше никогда не придёт…