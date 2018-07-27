Нос с горбинкой: у каких народов распространена такая форма

Ученые могут обосновать, почему внешность человека зависит от климата местности, в которой он проживает — вплоть до курчавости волос и цвета кожи, но почему у одних народов носы бывают с горбинками, в то время, как у других, живущих в таких же условиях, они могут быть прямыми или курносыми, точно не знает никто.

Антропологи разводят руками — наследственность, не иначе. В России традиционно носы с горбинкой отличают народы Кавказа. Антропологи считают, что почти 60% населения этого горного края имеют такой нос. Самые красивые носы — у грузин, и они ими гордятся.

У каких народов

А еще горбинка бывает у азербайджанцев, армян, осетин, абазин, абхазов, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, адыгов, ногайцев, даргинцев, ритульцев, кумыков, табасаран, талышей, удинов, шапсугов и часто встречается у аварцев, ингушей и лезгин. Горбинка почти всегда есть у выходцев из Месопотамии и с Ближнего Востока. Прежде всего, это семитские народы — евреи и арабы, а также ассирийцы, курды, езиды, персы, караимы. А если брать Ближний Восток, то нос с горбинкой может встречаться у пуштунов, сераиков, белуджи, туркоманов, черкесов, а еще дальше — на северо-востоке Индии , живут тибето-бирманские горцы, которые хоть и относятся к монголоидам, но медной кожей и орлиными носами напоминают индейцев.

В Европе

Нос с горбинкой можно встретить в России на побережье Черного моря — у греков, у казаков, которые часто смешивались с горскими народами, у крымчаков и крымских татар. В Европе горбоносые народы живут, в основном, на юге: это сербы, болгары, венгры, хорваты, албанцы, а также итальянцы, часто имеющие прямой римский нос с горбинкой, македонцы, испанцы и теперь частично и французы — из-за смешанных браков с арабами. Часто горбинка присутствует во внешности цыганских женщин, что лишний раз напоминает об индо-иранском происхождении этого древнего народа. Об этом же говорит их смуглая, гладкая кожа, черные волосы, а также язык, который имеет много общего с хинди.

В России

Нос с горбинкой можно встретить в России на побережье Черного моря — у греков, у казаков, которые часто смешивались с горскими народами, у крымчаков и крымских татар. Оригинальной внешностью отличались некоторые представители башкир. Еще в энциклопедии Эфрона и Брокгауза упоминался особый тип «лесного» башкира, то есть представителей народа, проживающих в гористо-лесистой местности. В отличие от собратьев, они больше приближались к кавказскому типу, то есть были длиннолицы, горбоносы, высокого роста и отличались более смелым и вспыльчивым нравом. Там же отмечалось, что башкиры не сильно отличаются от татар. Некоторые представители волжских, казанских и астраханских татар имеют ярко выраженную семитскую внешность, что позволяет делать предположение о том, что это все-таки семитский народ. Поэтому и мужчины, и женщины этой национальности могут иметь горбинку на носу, иногда довольно внушительную. Эту же отличительную черту имеют калмыки. Около 17% этого народа имеют горбатые носы и высокий рост. Правда, некоторые антропологи считают, что это связано со смешанными браками с армянами, татарами и даже киргизами.

Монголоиды

Несмотря на то, что монголоидная раса, по идее, должна иметь приплюснутый нос, многие азиатские народы отличаются крючковатыми носами. Например, казахи считают, что настоящий тюркский народ должен иметь нос с горбинкой. В Ольхонском районе Иркутской области жила целая деревня бурятов, которые имели белую кожу, римский прямой нос с горбинкой, были высокими и больше напоминали американских индейцев. Называлась эта деревня Огул, но в советское время она прекратила существование, а население смешалось с остальным. Но в разных местах до сих пор встречаются буряты, у которых нос с горбинкой. Даже якуты, одно время считавшиеся эталонным монголоидным народом, вдруг стали писать о том, что в городах и поселках «каждый второй узколицый и горбоносый». Сами якуты связывают такое положение вещей опять-таки со смешанными браками. Но ведь от азиатских монголоидов произошли североамериканские индейцы, а значит, откуда-то у них должны были взяться узкие лица и горбатые носы.

У русских тоже есть

Если говорить о титульной нации, то горбоносость у русских встречается чаще, чем об этом принято думать. Существующую пословицу «поскреби русского и найдешь татарина» можно дополнить: или башкира, или армянина, или бабушку-турчанку. В Новгороде во времена вече, жили высокие люди с длинными лицами и довольно большими носами. Носы были как прямые, так и с горбинкой. Посчитать, сколько всего живет в России горбоносых людей, трудно. Ведь если у кавказских народов эта особенность встречается лишь у половины населения, то у других она встречается либо нечасто (как у калмыков), либо редко, как у некоторых татар. Перечисленных народов, проживающих на территории России, включая македонцев, венгров, сербов, итальянцев и испанцев, но исключая русских, казахов, якутов и бурятов, наберется 13 875 631 человек. Даже если половина из них являются носителями горбинки, все равно это почти семь миллионов человек. Физиономисты считают, что люди, у которых на носу имеется горбинка, обладают сложным характером, но рассудительны и склонны много внимания уделять близким. А женщинам горбинка на носу добавляет аристократичность и индивидуальность.