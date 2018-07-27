Чудо на озёрах. Что за остров дрейфует в Волгоградской области?

Система озёр Бабинские признана одним из чудес Волгоградской области . Диковинные озёра, по которым дрейфуют по воле ветра острова с растущими деревьями и кустарниками, входят в природный парк «Нижнехопёрский».

Аналогов этому водоёму с десятками переменчивых плавучих островов нет больше нигде в европейской части России

Ушёл в свободное плавание

Говорят, во времена монголо-татарского ига через эти места вели в золотоордынский полон много русских девушек и женщин. На одном из привалов часть из пленниц отважилась на побег, но, не зная здешних мест, многие беглянки попали в болотистые торфяники и погибли. В память о них прилегающие озёра назвали «Бабьими» или «Бабинскими». Но это лишь легенда.

Старожилы утверждают — такие острова образуются в основном весной. Появление новых плавающих островов связано с подмывом песчано-глинистой почвы под поверхностным почвенным слоем, пронизанным многочисленными корнями. При подъёме уровня воды в озере заболоченная часть берегов отрывается и уходит в свободное плавание.

Размер некоторых из островов достигает футбольного поля. На островах Малого Бабинского прямо посреди такой плавучей суши нередко можно встретить заросли берёзы, тополя, ольхи, папоротника. Всё это свидетельствует лишь о том, что островки с деревьями существуют годами! Просто их конфигурация, размеры могут быть каждый год разные. И особенно богата на «новообразование» ветреная весна. Именно при ветреной погоде береговая линия теряет устойчивость.

«Количество плавающих островов меняется каждый год: появляются новые, разрушаются или снова прирастают к берегам», — объясняет доцент кафедры эколого-биологического образования и медико-педагогических дисциплин ВГСПУ, кандидат биологических наук Олег Брехов.

В этом году с наступлением лета, уменьшением поверхности водного зеркала, установлением безветренной погоды часть островов как бы исчезла надолго из поля зрения. А ещё старожилы бают, мол, острова время от времени могут переворачиваться и плавать вверх корнями.

Прибежище выхухоли

«Местные охотно рассказывают про плавучие клочки суши различные байки, связанные с незадачливыми отдыхающими, — объясняет Брехов. — Например, здесь надолго запомнили историю не совсем трезвых граждан-охотников. Они разбили привал на берегу озера, легли спать под деревьями. А поутру товарищи проснулись посреди озёрной глади. И довольно долго звали на помощь».

Те, кто хоть раз ступали на такой остров, рассказывают, что высаживаться с лодки на зыбкую сушу нужно очень аккуратно — почва под ногами пружинит, может даже разойтись под весом человека.

Впрочем, природа здесь уникальна не только чудо-островами. В окрестных лесах и степях есть редкие растения, животные, занесённые в Красную книгу России. Главный из здешних реликтов — переживший ледниковую эпоху водный зверёк выхухоль. Когда-то мех выхухоли славился на всю Европу. А сейчас это существо осталось обитать в дикой природе только лишь здесь, в Прихопёрье. И шансы, что оно восстановит когда-либо свою численность, пока столь же шатки, как очертания бабинских плавучих островков.