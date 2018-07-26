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В досуговом центре Дмитровского района проведут развлекательную программу «Остров сокровищ»
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В досуговом центре Дмитровского района проведут развлекательную программу «Остров сокровищ» 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В спортивно-досуговом центре «Радуга» Дмитровского района 31 июля проведут развлекательную программу для детей «Остров сокровищ». Об этом рассказала руководитель структурного подразделения центра Марина Басова.
— Программа будет посвящена пиратской тематике, поэтому мы назвали ее «Остров сокровищ». Дети будут искать настоящие сокровища, спрятанные в бутылке, это будут сладости. Для этой цели ребята пройдут квест и сложат «карту сокровищ», — сообщила Марина Басова.
Мероприятие начнется в 11.00. Адрес: Дмитровское шоссе, дом 149. (мю)
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