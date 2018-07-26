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Депутаты Госдумы одобрили идею офшора на острове Октябрьский
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Депутаты Госдумы одобрили идею офшора на острове Октябрьский 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На острове Октябрьский в Калининграде появится офшорная зона. Соответствующий законопроект в третьем чтении был принят Государственной Думой.
В особом экономическом районе смогут зарегистрироваться только зарубежные компании. Они получат статус международных и возможность проводить неограниченное количество валютных операций. Для резидентов будут введены низкие налоговые ставки, а контроль в отношении этих компаний будет смягчён. При этом обязательным условием регистрации окажется инвестирование в российские предприятия.
Пока речь идет о суммах свыше 50 миллионов рублей за полгода работы. Аналогичная калининградской офшорная зона также появится во Владивостоке, на острове Русский.
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