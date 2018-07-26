Депутаты Госдумы одобрили идею офшора на острове Октябрьский

В особом экономическом районе смогут зарегистрироваться только зарубежные компании. Они получат статус международных и возможность проводить неограниченное количество валютных операций. Для резидентов будут введены низкие налоговые ставки, а контроль в отношении этих компаний будет смягчён. При этом обязательным условием регистрации окажется инвестирование в российские предприятия.