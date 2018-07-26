Два богатых мужчины пытались преследовать эту девушку в его ресторане. Что хозяин сделал, заставило их пожалеть об этом навсегда!

Эта история произошла прошлым летом на острове, на западном побережье Швеции . Этот остров является очень популярным местом для отдыха богатых шведов и норвежцев в летнее время, а также там находится множество баров и модных ресторанов. Люди, работающие там, все хорошо знают друг друга.

Есть очень популярный ресторан на острове, в котором регулярно бывает девушка с синдромом Дауна. Она заходит туда 2-3 раза в неделю, она всегда счастлива и любима всеми. Она была каждое лето на острове в течении многих лет, поэтому все сотрудники и люди, живущие там, знают ее.

В прошлом году, в самую горячую неделю в году (когда сюда приезжают богатые, шумные люди с большими лодками) два норвежских парня около 40 лет начали приставать и прикалываться над этой девушкой. Персонал увидел, что произошло, и выкинул их. Но девушка была вся в слезах, и каждый был зол на этих мужчин. Хозяин быстро послал одного из своих сотрудников, чтобы сфотографировать этих двух мужчин. Затем он разослал их фото, чтобы каждый владелец ресторана, бара, ночного клуба и магазина на острове увидел их, и объяснил, что произошло.

На следующий день эти двое парней не могли купить себе даже пиво или еды на всем острове, и им пришлось вернуться на материк!