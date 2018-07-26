Бой с призраками: как США потеряли 100 человек убитыми, а Япония — ни одного

Летом 1943 года США высадили десант на остров Кыска, который входит в Алеутский архипелаг. В ходе операции Америка потеряла один эсминец и почти 500 человек убитыми и раненными. А вот Япония на битву просто не явилась.

26 июля делегация из США, Великобритании Китая на Постдамской конференции потребовала от Японии безоговорочной капитуляции. (Напомним, в итоге она была подписана только 2 сентября 1945 года.) Особенно сильно на подписании этого документа настаивали Соединенные штаты.

Несколько раз небольшая Япония сильно портила жизнь США. А в 1943 году умудрилась, не потеряв ни одного солдата, уничтожить более 100 американских военнослужащих, около 200 отправить в госпитали и сильно повредить эсминец. Да и в целом, японцы даже не знали, что на один из островов, который они удерживали, высадился американский и канадский десант. Потому что ни одного военнослужащего страны Восходящего солнца там просто не было.

В 1943 году Америка приняла решение отвоевать два острова в Алеутском архипелаге — Атту и Кыску, которые годом ранее были захвачены Японией. Надо сказать, что операция страны Восходящего солнца в 1942 году была отвлекающим маневром. Японии нужно было оттянуть силы США от атолла Мидуэй. Итогом такого отвлекающего маневра и стал захват двух ранее принадлежавших Америке островов.

Но в 1943 году, после поражения Японии в том самом сражении за атолл Мидуэй, США перехватили инициативу в войне и вспомнили про Атту и Кыску. Общественность негодовала, что до сих пор хотя бы малая часть территории Америки захвачена японцами. В начале 1943 года командование ВМФ в районе Алеутских островов принял на себя на себя контр-адмирал Кинкейд. Своей главной задачей он видел возвращение захваченных территорий.

Ранее на Кыске находилась метеостанция ВМФ США. По данным разведки, в 1943 году перед высадкой американского и канадского десантов, численность японского гарнизона приближалась к 10 000 человек на этом острове. Однако, у них появилась серьезная проблема. Помимо всех бед, военнослужащие страны Восходящего солнца испытывали серьезные проблемы с обеспечением. США взяли острова в плотное кольцо еще зимой 1943 года, и подвозить боеприпасы и продовольствие возможно было только подлодками.

Американское командование было абсолютно уверено, что теперь японские солдаты, уставшие, голодные и замерзшие не смогут оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Они и не оказали.

Сначала, правда, приятной прогулки по некогда бывшим территориям у американских и канадских военнослужащих не получилось. Первым они решили отбить остров Атту и встретили ожесточенное сопротивление. Кодекс чести сдаваться японцам не велел, поэтому дрались они до последнего. Американцы потеряли почти 600 человек убитыми, около 1200 ранеными и еще две тысячи пришлись на небоевые потери. Из почти трех тысяч японцев в плен удалось взять всего 28 человек, среди которых не было ни одного офицера. Однако, американское командование прекрасно понимало, что дело надо завершить и освободить Кыску. Эта операция должна была поставить точку во всей Алеутской кампании.

США извлекли уроки из не очень удачного штурма острова Атту. Они стянули огромные силы к Кыске. В операции по освобождению острова должны были участвовать примерно 29 тысяч американских солдат и 5500 канадских. Более 100 кораблей стояли на рейде, а за месяц до начала ВВС США начали бомбардировки острова. Все складывалось как нельзя лучше. Американцы были уверены, что в этот самый раз подготовились прекрасно. А вот японцы столь оптимистично нас роены не были. Они прекрасно понимали, что остров удержать не получится. И либо придется погибать смертью храбрых, либо отступать. Времени на раздумья у японцев было немного.

15 августа 1943 года небольшая группа американских военнослужащих высадилась на острове. Днем позже к ним присоединились канадские коллеги. Высадка прошла спокойно, японцы никак себя не проявляли. Но американцы были уверены. Что все это — хитрая ловушка. Поэтому передвигались очень аккуратно, изредка постреливая по всем вызывающим подозрения объектам. Только после того, как десант достиг господствующих высот, стало понятно. Японцы не оказывают сопротивление, потому что их тут просто нет.

Зато итогом излишней «осторожности» американцев были более 30 человек убитыми от дружественного огня. Еще около 200 отделались ранениями различной степени тяжести, и такое же количество заработало обморожения.

Однако, японцы оставили американцам «подарки», на одном из которых подорвался эсминец «Абнер Рид». На его борту погиб 71 матрос, еще около 40 получили ранения. По итогу американцы потеряли почти 500 человек убитыми и ранеными.

Японцы же вышли из этой «битвы с призраками» без потерь. В принципе, операции по обороне острова Кыска можно назвать лучшей операцией японских вооруженных сил на Тихоокеанском театре боевых действий.