В России утвердили новую праздничную дату 

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, пишет РИА Новости. Это произошло в 1783 году. Документ внесли в нижнюю палату парламента члены Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко. В названии даты отражены подлинные геополитические события, побудившие в апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», пояснили в Совете федерации.