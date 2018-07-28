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В России утвердили новую праздничную дату 

Авторадио 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, пишет РИА Новости. Это произошло в 1783 году. Документ внесли в нижнюю палату парламента члены Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко. В названии даты отражены подлинные геополитические события, побудившие в апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», пояснили в Совете федерации.
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