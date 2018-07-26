Госдума приняла пакет законопроектов о создании альтернативы зарубежным офшорам

Госдума приняла пакет законопроектов о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области для привлечения российских и зарубежных инвесторов.

По мнению авторов документов, пакет законопроектов будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что специальные административные районы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области могут заработать уже в сентябре-октябре текущего года.