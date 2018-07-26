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Госдума приняла пакет законопроектов о создании альтернативы зарубежным офшорам
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Госдума приняла пакет законопроектов о создании альтернативы зарубежным офшорам 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Усолье.Инфо
Госдума приняла пакет законопроектов о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области для привлечения российских и зарубежных инвесторов.
По мнению авторов документов, пакет законопроектов будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что специальные административные районы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области могут заработать уже в сентябре-октябре текущего года.
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