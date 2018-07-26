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Турпоток из России на Мальдивы в январе-июне вырос на 25% — до 38,4 тыс. человек
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Турпоток из России на Мальдивы в январе-июне вырос на 25% — до 38,4 тыс. человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Турпоток из России на Мальдивы вырос на 25% в январе-июне 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация турлператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства туризма Мальдивских островов.
«Согласно официальной статистике министерства туризма Мальдивских островов, за январь-июнь 2018 г. на курортах Мальдив зафиксировано 38 тыс. 397 прибытий из России. В прошлом году за такой же период Мальдивы посетили 30 тыс. 626 россиян. Годовой прирост составил 25,4%», — говорится в сообщении.
По данным АТОР, по итогам первых шести месяцев этого года Россия занимает шестое место в топ-10 ключевых въездных рынков Мальдивских островов, уступая по объемам турпотока Китаю, Германии, Великобритании, Италии и Индии.
Большинство туроператоров считают, что увеличение спроса на Мальдивы обусловлено ценовым и ассортиментным факторами, а также наличием прямого авиасообщения России с островами.
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