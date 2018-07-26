СМИ: «Мосметрострой» рассматривает строительство тоннелей в Крыму и на Сахалине

"Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД", — сказал Жуков.

По его словам, по окончании строительства Керченского моста все стали ездить через Севастополь, что привело к возникновению пробок. Он отметил, что в данный момент также не исключается возможность, что когда-нибудь в Керчи будет построен тоннель.

"Серьезно обсуждается вопрос о строительстве моста или тоннеля на остров Сахалин… Наше участие в строительстве переправы на остров будет полностью зависеть от принятия итогового решения", — добавил Жуков.