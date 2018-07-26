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СМИ: «Мосметрострой» рассматривает строительство тоннелей в Крыму и на Сахалине
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СМИ: «Мосметрострой» рассматривает строительство тоннелей в Крыму и на Сахалине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков заявил, что компания обсуждает строительство тоннеля в Крыму и подземного путепровода, который соединит остров Сахалин и материковую часть страны. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».
"Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД", — сказал Жуков.
По его словам, по окончании строительства Керченского моста все стали ездить через Севастополь, что привело к возникновению пробок. Он отметил, что в данный момент также не исключается возможность, что когда-нибудь в Керчи будет построен тоннель.
"Серьезно обсуждается вопрос о строительстве моста или тоннеля на остров Сахалин… Наше участие в строительстве переправы на остров будет полностью зависеть от принятия итогового решения", — добавил Жуков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о мосте на Сахалин.
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